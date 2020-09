Uccide il padre e tenta di distruggere il cadavere col fuoco, arrestato un ragazzo di 23 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) Omicidio a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Il figlio ha ucciso il padre e tentato di dare fuoco al cadavere. CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA) – Omicidio a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, nella giornata di domenica 6 settembre 2020. Secondo quanto scritto da La Repubblica, un uomo sarebbe stato ucciso dal figlio che poi ha tentato di dare fuoco al cadavere per cancellare ogni prova. Il 23enne è stato arrestato dagli inquirenti nella serata di lunedì 7 con gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire meglio la dinamica dell’omicidio. Sotto shock la moglie della vittima che ha lanciato l’allarme. L’omicidio L’omicidio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di domenica 6 ... Leggi su newsmondo

Uccide il padre 61enne e dà fuoco al cadavere. Arrestato il figlio 23enne: ha confessato

Casale Monferrato, il figlio di Paolo Beccuti confessa: è stato lui ad ucciderlo e a bruciare il corpo

Casale Monferrato, la Polizia ha rinvenuto il cadavere di Paolo Beccuti, 61 anni. L’uomo era carbonizzato: il figlio 23enne è stato fermato ed ha confessato l’uccisione del padre. Pietro Beccuti, l’uo ...

