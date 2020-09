Tirreno-Adriatico 2020, prima tappa oggi in tv: orari, tv e streaming (Di lunedì 7 settembre 2020) Lunedì 7 settembre è il giorno della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2020, lunga 133 chilometri con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. Una prima frazione che vedrà sulla carta i velocisti favoriti sul lungomare toscano, in attesa che le prossime frazioni presentino percorsi più selettivi. Tirreno-Adriatico: IL CALENDARIO DELLE TAPPE La partenza della tappa è fissata per le 12:45, mentre l’arrivo a Lido di Camaiore è programmato tra le 15:45 e le 16:05 in base alla media oraria del gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia su RaiSport che sui canali Eurosport, con gli appassionati che potranno vedere il tutto anche in diretta streaming ... Leggi su sportface

