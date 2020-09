Terremoti: scossa di magnitudo 5.1 in Iran, 34 feriti (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - TEHERAN, 07 SET - Trentaquattro persone sono rimaste ferite a causa di un terremoto di magnitudo 5.1 che ha scosso la città Iranian di Ramian nella provincia nord-orientale del Golestan. Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

