Striscia la Notizia, l’addio di Edoardo Stoppa: ecco cosa fa ora (Di lunedì 7 settembre 2020) Edoardo Stoppa ha detto addio a Striscia la Notizia. Lo storico inviato che si occupava degli animali denunciando soprusi e situazioni di degrado, amatissimo dal pubblico, ha deciso di lasciare il tg satirico di Canale 5 per intraprendere una nuova avventura professionale. Da ora lo si potrà vedere su Tv8 come inviato del programma Ogni mattina, condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe, dove continuerà ad occuparsi di animali e ambiente. L'articolo Striscia la Notizia, l’addio di Edoardo Stoppa: ecco cosa fa ora proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

