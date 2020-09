"Squallida menzogna di M5s e sinistra": la Meloni denuncia, vergogna contro di lei e "Libero" (Di lunedì 7 settembre 2020) Una schifezza che arriva dritta dritta dai siti della galassia M5s e che colpisce Giorgia Meloni e Libero. Già, sui social è stato rilanciato ciò che potete vedere qui sotto: la leader di Fratelli d'Italia (e il logo di Libero significa che lo avrebbe detto al nostro quotidiano) avrebbe proposto di ridurre a tutti gli statali e ai pensionati del 30% la busta paga a fine mese. Falso, ovviamente falso, come sottolinea la stessa Meloni rilanciando la vicenda su Twitter: "Ennesima bufala dei grillini e della sinistra. Impareranno mai ad affrontare gli avversari lealmente?", tuona. E ancora: "Ancora squallide menzogne su di me diffuse dal circuito grillino e della sinistra". Ogni giorno ne inventano una. È la loro strategia: se non puoi renderti ... Leggi su liberoquotidiano

