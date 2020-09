RIDE 4 annunciato per PS5 e Xbox Series X con trailer, immagini, data di uscita e tanti dettagli (Di lunedì 7 settembre 2020) Milestone ha annunciato che RIDE 4, l'ultimo capitolo del suo amato franchise dedicato a tutti gli amanti delle due ruote, sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X il 21 gennaio 2021. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. I giocatori che acquisteranno la versione del gioco per PlayStation 4, saranno in grado di scaricare la versione PS5, senza costi aggiuntivi fino al 30 aprile 2021, inclusi tutti i DLC già acquistati. Mentre i giocatori che acquisteranno la versione Xbox One del gioco, potranno scaricare automaticamente la versione Xbox Series X del gioco senza costi aggiuntivi grazie alla funzionalità Smart Delivery.Le specifiche, di entrambe le console di nuova generazione, sono incredibilmente ... Leggi su eurogamer

