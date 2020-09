Recensione POCO X3 NFC: il display a 120 Hz debutta nella fascia dei 200 Euro (Di lunedì 7 settembre 2020) Tutto ciò che c'è da sapere su POCO X3 NFC, lo smartphone con display a 120 Hz, CPU Snapdragon 732G e tanto altro ma soprattutto un prezzo super aggressivo: 200 Euro. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Recensione POCO Recensione POCO X3 NFC: il display a 120 Hz debutta nella fascia dei 200 Euro TuttoAndroid.net POCO X3 NFC: è lui il nuovo smartphone da battere? Snapdragon 732G, batteria da 5.160mAh e display 120Hz

POCO decide di introdurre sul mercato italiano un nuovo smartphone dalle caratteristiche fortemente medio gamma ma con un prezzo che di certo potrà risultare molto competitivo per alcune feature prese ...

Il giro del mondo in 80 giorni – Recensione

Ci sono scrittori immortali che ognuno di noi ha letto almeno una volta nella vita. Qualora non si trattasse di un libro, allora poteva essere un film oppure un fumetto. In questo caso parlo del grand ...

