Quando i minatori incrociarono per la prima volta le braccia (Di lunedì 7 settembre 2020) Due anni prima Quintino Sella, ministro delle Finanze, non aveva trovato di meglio per risanare il bilancio che introdurre la famigerata “tassa sul macinato”, che voleva dire sulla farina e quindi avrebbe gravato in modo drammatico sui contadini che vivevano praticamente di pane ed erano già affamati. Ma nel 1871 la sua indagine sulle condizioni dell’industria mineraria in Sardegna, invocata inutilmente da tempo dai deputati sardi e finalmente resa urgente da una rivolta a Su Connotu, risultò approfondita, obiettiva, validissima per conoscere la situazione reale.Sella restò nell’isola per 18 giorni e, accompagnato da un altro ingegnere, Eugenio Marchese, direttore del distretto minerario della Sardegna, visitò miniere e stabilimenti metallurgici, parlò con gli operai e i loro capi. Nella ... Leggi su huffingtonpost

Due anni prima Quintino Sella, ministro delle Finanze, non aveva trovato di meglio per risanare il bilancio che introdurre la famigerata “tassa sul macinato”, che voleva dire sulla farina e quindi avr ...

Anthony, dal fango della Nigeria all’American Ballet: la fiaba del ballerino scalzo

Anthony Mmesoma Madu ride quando lo chiamano il Billy Elliot della Nigeria. Non è stata la storia del ragazzino figlio di minatori che danza come l’elettricità a ispirarlo, anche se, come Billy nel fi ...

