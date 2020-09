PS5 ci farà vivere un horror mai provato prima grazie al DualSense (Di lunedì 7 settembre 2020) Il DualSense è forse una delle cose più eccitanti di PS5, e Sony ha decisamente posto molta enfasi sul controller next-gen in vista del lancio della console. Allo stesso modo, anche gli sviluppatori del settore hanno parlato un po' del dispositivo e di ciò che i suoi trigger adattivi e feedback tattile consentiranno nei giochi futuri, da Deathloop e GhostWire: Tokyo, a Spider-Man: Miles Morales e Horizon Forbidden West, a Gran Turismo 7 e Demon's Souls.Un altro sviluppatore entusiasta del potenziale della nuova console è Dual Effect Games, che sta lavorando a Tormented Souls, il survival horror vecchia scuola in uscita il prossimo anno. In un'intervista con SegmentNext, infatti, lo sviluppatore ha affermato che grazie alla migliore risposta del DualSense, il controller sarà una ... Leggi su eurogamer

CrunchyMud : @Eurogamer_it Quindi il Gamepass su console non interessa a nessuno. ?? Basta che compro la GPU, ah no... per la TV… - Anse1987 : @__Ripper__ @Multiplayerit Secondo me la 3070 farà sembrare la PS5 una scatoletta ridicola esattamente come la controparte Microsoft. - Asgard_Hydra : QED. IMO Sony farà sviluppare le patch next-gen dei giochi PS4 (per PS5) e li renderà gratuiti per chi è in possess… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 farà PSVR e la realtà virtuale al centro dei piani di Sony. Verso nuovi progressi nel campo della VR Eurogamer.it