Pomeriggio Cinque ritorna senza cambiare il binomio funzionante | Barbara D' Urso e l' identità chiara del programma

Pomeriggio Cinque festeggia i 13 anni di messa in onda e ha ripreso oggi, 7 settembre, l'edizione 2020-2021. Al timone del programma, come sempre, Barbara D'Urso che, anche in questa stagione, conferma i suoi tre impegni settimanali: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live non è la D'Urso (entrambi in partenza fra una settimana, il 13 settembre). Negli anni, il programma ha conquistato e cementato il suo successo, battendo la concorrenza in termini di ascolto e, soprattutto, riuscendo ad avere una sua identità ben precisa. Ci sono i fan, i detrattori del programma, come accade sempre. Ma quello che è innegabile in merito a Pomeriggio Cinque ...

