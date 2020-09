Per una sospensione delle procedure fallimentari (Di lunedì 7 settembre 2020) di Biagio Riccio. Sulla base dei dei dati che emergono inconfutabilmente dai più autorevoli centri di rilievo statistico (Svimez,Nomisma) e per le opinioni espresse dalla stampa più accreditata -dal “Sole 24 Ore”al “Manifesto” – la ripresa economica non sarà possibile ed è irreversibile una caduta verticale del prodotto interno lordo.È evidente che:1- le banche non hanno concesso facilmente credito alle imprese e hanno fatto valere le ferree regole del merito creditizio;2- per quelle imprese che hanno ottenuto una linea di affidamento gli stessi istituti di credito ne hanno imposto l’utilizzo per il ripianamento delle esposizioni pregresse;3-di fatto questo danaro non è arrivato all’economia reale.4- Molte imprese hanno chiuso l’attività e molte altre si apprestano a ... Leggi su ilparagone

