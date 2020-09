Napoli, Vebo-Special Edition apre la stagione fieristica alla Mostra D’Oltremare (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà l’esposizione internazionale Vebo-Special Edition ad inaugurare la stagione fieristica della Mostra d’Oltremare di Napoli. Il salone, dedicato alla bomboniera, regalo e casa, in programma dal 2 al 5 ottobre, sarà la prima fiera in programma dopo il lockdown deciso dal Governo, ma anche la prima dell’intero settore in Italia. Numerose le aziende del segmento regalo, oggettistica e mise en place che prenderanno parte all’esposizione B2B del settore. Oltre 50 espositori porteranno a Napoli le loro collezioni in visione, sottolineando la volontà operativa della ripresa del comparto che, causa la chiusura delle ... Leggi su anteprima24

ExPartibus : Vebo - Special Edition apre la stagione fieristica a Napoli - - pietro_riccio : Vebo - Special Edition apre la stagione fieristica a Napoli - - susydigennaro : RT @napolimagazine: VEBO - Prima fiera alla Mostra d'Oltremare di Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VEBO - Prima fiera alla Mostra d'Oltremare di Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VEBO - Prima fiera alla Mostra d'Oltremare di Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Vebo 07.09 13:48 - VEBO - Prima fiera alla Mostra d'Oltremare di Napoli Napoli Magazine VEBO - Prima fiera alla Mostra d'Oltremare di Napoli

Napoli – Sarà l’esposizione internazionale Vebo-Special Edition ad inaugurare la stagione fieristica della Mostra d’Oltremare di Napoli. Il salone, dedicato alla bomboniera, regalo e casa, in programm ...

Napoli – Sarà l’esposizione internazionale Vebo-Special Edition ad inaugurare la stagione fieristica della Mostra d’Oltremare di Napoli. Il salone, dedicato alla bomboniera, regalo e casa, in programm ...