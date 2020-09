Napoli al pianoforte, riparte la rassegna “Piano City” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 10 minutiNapoli – Riprende il “Piano City Napoli”. La rassegna annullata a marzo a causa Covid-19 è stata riprogrammata dal 7 al 13 settembre con il titolo “Napoli al pianoforte”. Sette giorni di eventi anziché quattro, 145 eventi, 32 location per la manifestazione nata da un’idea del pianista tedesco Andreas Kern, che organizzò a Berlino nell’ottobre 2010 la prima edizione poi diventata un format replicato in molte città: nel capoluogo partenopeo è approdata nel 2013 grazie alla storica Ditta Alberto Napolitano Pianoforti di Piazza Carità. I concerti sono raggruppati in 5 diverse sezioni. I Main Concert sono gli eventi di maggior rilievo che prevedono la presenza di artisti di fama ... Leggi su anteprima24

