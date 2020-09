Maiori, uomo colpito da un masso mentre è in sella allo scooter (Di lunedì 7 settembre 2020) Colta da malore a Tramonti: anziana soccorsa da eliambulanza 4 maggio 2020 Un uomo è stato colpito da un masso mentre si trovava a Maiori, in transito sul proprio scooter. E' accaduto in zona porto e ... Leggi su salernotoday

Un 41enne di Minori (Salerno) è stato ricoverato in ospedale per un trauma cranico e una contusione polmonare, a seguito di un incidente mentre era in scooter nella zona del porto di Maiori: è stato c ...

Brutto incidente questo pomeriggio a Maiori dove un uomo, a bordo del suo scooter, è stato colpito da un masso fuoriuscito dal cassone di un camion. Il fatto è accaduto intorno alle 16:30 nei pressi d ...

