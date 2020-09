"Lo ha fatto davvero": clamoroso tam-tam su Gemma Galgani a poche ore dalla 1° puntata (Di lunedì 7 settembre 2020) Conto alla rovescia. Solo poche ore e oggi - lunedì 7 settembre - torneranno in studio, a Uomini e Donne su Canale 5, Tina, Gemma Galgani, Sirius e tanti altri. Nella puntata condotta ovviamente da Maria De Filippi che apre la nuova stagione è attesissima la Galgani, che si sarebbe sottoposta ad un lifting. Addirittura, le malelingue parlano di una relazione segreta col chirurgo che l'avrebbe operata. Ma lei ancora non si sbottona più di tanto. Oggi pomeriggio dovrebbe raccontare di più. E secondo i beninformati sarebbe pronto il faccia a faccia con Sirius (il giovane marinaio che aveva perso la testa per la Dama 70 enne). Un confronto di fuoco a cui la Galgani non si vuole sottrarre. Ed è pronta ad asfaltare il suo ex toyboy. Tra loro nemmeno un ... Leggi su liberoquotidiano

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 #TheWorldToCome #KatherineWaterston: “Sviluppare questo personaggio mi ha davvero fa… - DiodatoMusic : Mi avete fatto esplodere il cuore di gioia. Grazie!!! Non mi aspettavo tutto questo, davvero. Non so se riesco a c… - EleonoraEvi : #Draghi. Oggi tutti lo osannano, ma forse qualcuno si dimentica, o vuole dimenticare, chi è davvero e cosa ha fatto… - FefolinaGreco : L’ha fatto davvero.. Glielo dite che non sopporterò i suoi “mi mancano già i miei capelli”? O dovrò dirle ogni gior… - valeriaferro951 : @IoSonoSpiderMan Lo so che non l’hai detto, infatti ho scritto solo che questi soggetti fanno passare questo messag… -

Ultime Notizie dalla rete : fatto davvero Silvestri a Brescia ha fatto davvero «La cosa giusta» Giornale di Brescia Connessione lenta? Ecco come rimediare

Al giorno d’oggi le connessioni internet possono raggiungere velocità davvero elevate. Per esempio, con un collegamento fibra FTTH puoi arrivare alla velocità massima di 1 Gigabit in download e 100 Me ...

Franca Leosini: “Quel detenuto che mi scrisse le sue misure intime”

Franca Leosini, 86 anni portati benissimo, con un fascino assolutamente invidiabile e un’intelligenza davvero fuori dal comune, ha rilasciato un’intervista a Selvaggia Lucarelli durante la recente Fes ...

Al giorno d’oggi le connessioni internet possono raggiungere velocità davvero elevate. Per esempio, con un collegamento fibra FTTH puoi arrivare alla velocità massima di 1 Gigabit in download e 100 Me ...Franca Leosini, 86 anni portati benissimo, con un fascino assolutamente invidiabile e un’intelligenza davvero fuori dal comune, ha rilasciato un’intervista a Selvaggia Lucarelli durante la recente Fes ...