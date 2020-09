Lignano Sup Marathon 2020: Mercuriali, Spadazzi, Comisso e MD Team dominano (Di lunedì 7 settembre 2020) Pagaiare la Marathon lignanese per 23 chilometri è un’impresa solo per i fortissimi atleti dello Stand Up Paddling che si sono presentati sabato scorso sull’arenile lignanese nell’evento organizzato da Tiliaventum con i supporto di tutti gli operatori ed associazioni sportive locali del settore. Un sfida estrema con percorso la circumnavigazione della penisola lignanese in senso antiorario partendo dalla spiaggia per uscire in mare, costeggiare la costa, entrare nella tranquilla laguna, affrontare le correnti del canale della litoranea veneta, poi le foci del Tagliamento e di nuovo in mare per raggiungere l’agognato arrivo. Una sfida aperta anche ad altri mezzi remieri e pagaie tanto da far partecipare il campione di canoa Eros Comisso, con il suo bolide che ha sbaragliato tutti fermando il cornometro in 2 ore e 5 minuti. ... Leggi su udine20

