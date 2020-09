Il massacro operaio di "Cari compagni" è un pugno allo stomaco (Di lunedì 7 settembre 2020) Un massacro operaio dell’epoca Kruscev, con i carri armati in strada, le salme sepolte dal Kgb in tombe anonime, i rastrellamenti, le rappresaglie. Sei anni dopo, l’esercito russo invaderà l’Ungheria, ma il 1° giugno del 1962, nella cittadina russa di Novocherkassk, c’è una prova generale sugli operai di casa, che lascia in terra 26 morti e 87 feriti. La colpa dei manifestanti è di essersi ribellati contro l’aumento del prezzo di carne e burro e contro il taglio dei salari. Una pagina di storia insabbiata dal Cremlino. Il fascicolo fu riaperto solo trent’anni dopo, senza effetti per i responsabili ancora in vita.A raccontare oggi le dinamiche politiche della strage in “Dear Comrades” (“Cari compagni”) ... Leggi su huffingtonpost

