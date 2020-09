Gloria Inglese: 'Noi donne dobbiamo saper gestire tutto, quindi è fondamentale essere super organizzate' (Di lunedì 7 settembre 2020) Innamoratissima del suo nipotino, fin da piccola Gloria Inglese ha lavorato nell' impresa di panificazione e dolciaria fondata dal papà, con grande rispetto per la tradizione , ma anche con la ... Leggi su tgcom24.mediaset

ConventoLonato : A - gloria_zago : Arrivo in ritardo a lavoro, lascio il cellulare in macchina, mi sento totalmente rincoglionita causa inizio di un g… - you_know_nuttin : @emanuelacosacco Mi ricordo una volta che sono tornata a casa per Natale e andai a karaoke con le amiche, il mio ca… - you_know_nuttin : @emanuelacosacco E io che canto gloria mezzo in inglese e mezzo in italiano perché oramai nn so la differenza ?? - chiamami_gloria : RT @spiazzata: Accento inglese quando parlo da sola: regina Elisabetta Accento inglese quando parlo con gli altri: Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Gloria Inglese Gloria Inglese: "Noi donne dobbiamo saper gestire tutto, quindi è fondamentale essere super organizzate" TGCOM Gloria Inglese: "Noi donne dobbiamo saper gestire tutto, quindi è fondamentale essere super organizzate"

Innamoratissima del suo nipotino, fin da piccola Gloria Inglese ha lavorato nell’impresa di panificazione e dolciaria fondata dal papà, con grande rispetto per la tradizione, ma anche con la capacità ...

DIRETTA SBK/ Superbike: Jonathan Rea ha vinto gara-2, allungo su Redding! (Gp Teruel)

Prende il via gara-2 della Superbike: il Gp Teruel 2020 ci ha per il momento consegnato una situazione nella quale Jonathan Rea sta tenendo botta e difendendosi dagli assalti della concorrenza. Nella ...

Innamoratissima del suo nipotino, fin da piccola Gloria Inglese ha lavorato nell’impresa di panificazione e dolciaria fondata dal papà, con grande rispetto per la tradizione, ma anche con la capacità ...Prende il via gara-2 della Superbike: il Gp Teruel 2020 ci ha per il momento consegnato una situazione nella quale Jonathan Rea sta tenendo botta e difendendosi dagli assalti della concorrenza. Nella ...