Gemma Galgani dice addio alle rughe | Entrata mozzafiato a Uomini e Donne (Di lunedì 7 settembre 2020) Gemma Galgani dice addio alle rughe e sempre avere in serbo per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne una sorpresa unica. La dama del parterre femminile infatti, ha passato un’intera estate lontano dai social e sembra che la motivazione sia nascosta dietro alla sua rinascita. La dama di Uomini e Donne sembra ricorda alla chirurgia per dire addio alle rughe e ai segni d’espressione dovuti all’età. Questo sembrerebbe infatti uno dei tanti motivi per il quale, ha deciso di non incontrare più Nicola Vivarelli mettendo un freno alla loro conoscenza. Come si mostrerà Gemma durante la prima puntata di ... Leggi su giornal

La_Pripra : RT @trash_italiano: Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di #uominie… - sissibf_18 : RT @trash_italiano: Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di #uominie… - njalltiamo : RT @trash_italiano: Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di #uominie… - Una_Gioia_Mai : Nicola tu sei venuto per un business chiamato Gemma Galgani ma ti è andata male perché non hai mai provato manco a fare finta #uominiedonne - trash_italiano : Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di… -