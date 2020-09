Francesco Selvi: “Sono stato aggredito da Grillo, mi ha fatto cadere” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il giornalista televisivo Francesco Selvi, che poi si è fatto curare al pronto soccorso dell’ospedale e ha avuto “5 giorni di prognosi per un trauma distorsivo al ginocchio” racconta di essere stato fatto cadere da Beppe Grillo sulla spiaggia di Bibbona “Sono stato aggredito da Grillo, mi ha fatto cadere” “Stamani intorno alle 10 sulla spiaggia di Bibbona ho incontrato Beppe Grillo in uno stabilimento balneare. Ero nella zona per realizzare un servizio per Dritto e Rovescio trasmissione di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio. Dopo essermi qualificato ho fatto alcune domande di politica al signor Grillo con il cellulare acceso. ... Leggi su nextquotidiano

pietroraffa : Beppe #Grillo avrebbe aggredito il giornalista Francesco #Selvi, come riportato da Ansa. Se la notizia fosse confe… - fanpage : Il giornalista Francesco Selvi ha raccontato di essere stato aggredito da #BeppeGrillo - FrancescaLupo15 : RT @GiancarloDeRisi: Grillo aggredisce un giornalista di Rete 4. Francesco Selvi che lavora con Del Debbio, spinto e fatto cadere da una sc… - NapFab : RT @GiancarloDeRisi: Grillo aggredisce un giornalista di Rete 4. Francesco Selvi che lavora con Del Debbio, spinto e fatto cadere da una sc… - andmar76 : RT @GiancarloDeRisi: Grillo aggredisce un giornalista di Rete 4. Francesco Selvi che lavora con Del Debbio, spinto e fatto cadere da una sc… -