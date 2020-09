Fienga: 'Dzeko sarà il capitano della Roma finché lo vorrà' (Di lunedì 7 settembre 2020) Dzeko va o Dzeko resta? Stando alle parole del Ceo della Roma, Guido Fienga, la palla è tutta nelle mani del bosniaco: 'Edin Dzeko è il capitano della Roma e fin quando lo vorrà rimarrà il capitano di ... Leggi su gazzetta

Per giorni è sembrato ad un passo dalla Juventus, Andrea Pirlo l'aveva individuato come il prossimo numero 9 bianconero, ma Edin Dzeko non sembra avere nessuna voglia di lasciare la Roma. "Ogni anno s ...Dzeko, De Rossi e Totti. Sono questi i nomi che girano attorno alla nuova Roma di Friedkin. Il primo potrebbe partire, gli altri due potrebbero tornare. A fare chiarezza sul loro futuro è intervenuto ...