Evaporati del Giappone: tante persone cercano di rifarsi una vita e spariscono (Di lunedì 7 settembre 2020) In Giappone è in aumento il fenomeno dei cosiddetti “Evaporati”, in lingua nipponica johatsu, coloro che evaporano. Ogni anno, cioè, sparisce apparentemente nel nulla un numero sempre più rilevante di cittadini. Si parla ormai di 100mila persone in questa “categoria”. Lo fanno volontariamente. Per ricomparire a centinaia di chilometri di distanza, nel tentativo di rifarsi una vita lontani dal proprio luogo di origine. Senza documenti, e con una, o più, identità inventate. Documenti? Non sono obbligatori… Come riporta Pio D’Emilia sul Messaggero, la questione degli “Evaporati” è particolarmente scabrosa nel Paese del Sol Levante, generalmente percepito quasi come uno Stato ... Leggi su velvetgossip

Nessuno sa bene quanti siano. Diecimila, ventimila. Qualcuno dice addirittura centomila. È l' esercito dei johatsusha, coloro che evaporano. Mentre diminuisce il numero dei suicidi che resta comunque ...

