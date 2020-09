Dpcm proroga norme anticovid fino al 7 ottobre. Stadi e discoteche restano chiusi (Di lunedì 7 settembre 2020) Tra le poche novità rispetto al Dpcm del 7 agosto scorso, l’autocertificazione per l’ingresso in Italia provenienti da Paesi finora “off limits” per attestare che si risiederà presso una persona, «anche non convivente», con la quale «vi sia una stabile relazione affettiva» Leggi su ilsole24ore

Proroga delle misure di contenimento Covid-19, il Dpcm del 7 settembre 2020

Firmato il Dpcm che proroga le misure anti Covid al 7 ottobre

