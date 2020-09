«Dove sono quei sei nuovi accessi al lago?» (Di lunedì 7 settembre 2020) Un'interpellanza interpartitica chiede al Municipio di spiegare i ritardi nella realizzazione delle piattaforme Leggi su media.tio.ch

GrimoldiPaolo : Ma per le quotidiane brutali violenze della polizia cinese su centinaia di pacifici dimostranti anticomunisti non s… - davidallegranti : 'Draghi era stanco'; 'Con i 209 miliardi del Recovery Fund può esserci la tentazione di buttarci giù... ci sono pot… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - 1Ultimo3 : Finalmente Taranto si sveglia, come al solito in tanti ma bloccati dalle forze dell'ordine, ma Aimé d'altra parte c… - gabrielecatania : RT @gabrielecatania: La #ricerca è la priorità di ogni paese avanzato. Risultati come questi (bravi i ricercatori italiani, cattivo piazzam… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove sono Botta e risposta PD-Lega, i Dem a Bellini: "Miglioramenti? Dove sono?" OglioPoNews Aree verdi e giochi sicuri un settembre di cantieri

Tra gli interventi previsti ci sono anche quelli al parco comunale dell’Ortobene Il sindaco e l’assessora: «Riqualifichiamo gli spazi cittadini con diversi lavori» NUORO. Nuovi alberi, aree verdi, m ...

Cesena: due piste per l’omicidio del 39enne a Medellin

Un uomo morto per un unico colpo sparato a bruciapelo alla nuca. Sua moglie ferita. È la estrema ed atroce sintesi della ...

Tra gli interventi previsti ci sono anche quelli al parco comunale dell’Ortobene Il sindaco e l’assessora: «Riqualifichiamo gli spazi cittadini con diversi lavori» NUORO. Nuovi alberi, aree verdi, m ...Un uomo morto per un unico colpo sparato a bruciapelo alla nuca. Sua moglie ferita. È la estrema ed atroce sintesi della ...