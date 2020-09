De Rossi: “Non pensavo che Gattuso diventasse un tecnico così bravo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Daniele De Rossi pensa alle pRossime avventure, adesso che non è più il capitano della Roma. Le idee per il futuro sono chiare: diventare un allenatore, con tanto di patentino. Ne ha parlato a margine del Premio Calabrese, a Soriano nel Cimino (Vt). Sto studiando. Guardo partite con il mio staff. Vorrei andare nei ritiri ma causa coronavirus non si può fare. Aspetto con ansia una data per iniziare il corso e prendere il patentino. È difficile parlare prima, per esempio non pensavo Simone Inzaghi diventasse così bravo. Così come Gattuso. Bisogna vedere i risultati, poi si può parlare. Io intanto devo pensare al patentino. Non so quali errori non debba fare Friedkin, devo prendere il patentino per fare l’allenatore, il patentino da dirigente lo ... Leggi su ilnapolista

