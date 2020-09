De Luca indagato, de Magistris: “Tra noi distanziamento etico e politico” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo le dichiarazioni della candidata alla presidenza della Regione Campania per il M5s, Valeria Ciarambino, arrivano anche le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito all’inchiesta che vede coinvolto il Governatore uscente Vincenzo De Luca. Il primo cittadino napoletano ha spiegato: “Tra di noi c’è un forte distanziamento etico e politico – e ha poi aggiunto – Mi auguro che la campagna elettorale non sia attraversata da strumentalizzazioni politiche”. Il presidente De Luca sarebbe indagato per falso e truffa dopo aver “promosso” quattro vigili di Salerno assumendoli alla Regione come membri del suo staff con ruoli di segreteria. L'articolo De Luca ... Leggi su anteprima24

