Daydreamer- Le Ali del Sogno, cambio di programma: ecco quando va in onda, anticipazioni episodi (Di lunedì 7 settembre 2020) cambio di programma per la serie-fenomeno dell’estate Daydreamer-Le Ali del Sogno. Dopo aver spopolato nel day-time su Canale 5, sbarca in prime-time a partire da questa sera, lunedì 7 settembre, con tre nuovi episodi. Appuntamento, dunque, da non perdere su Canale 5 a partire dalle 21:20. Daydreamer-Le Ali del Sogno: ecco quando va in onda La serie turca andrà in onda anche sabato 12 settembre alle ore 14:10 e domenica 13 settembre alle ore 16:30. Tutti gli episodi della serie saranno disponibili anche in streaming sul portale Mediaset Play. Daydreamer-Le Ali del Sogno: anticipazioni episodi 7 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Daydreamer- Le Ali del Sogno, cambio di programma: ecco quando va in onda, anticipazioni episodi - SpettacolandoTv : #Daydreamer - Le ali del sogno | questa sera tre nuovi episodi in prime time - OriettaLaura : @canyaman1989 Prontissime per questa sera! Tutte a seguire Daydreamer Le ali del sogno. Con l'augurio di vederti p… - TvItaMemories : #StaseraInTv (7 settembre 2020) #Rai1 - #NationsLeague #Rai3 - #PresaDiretta #Rete4 - #QuartaRepubblica #Canale5 -… - Elisabe72539214 : RT @Carmen14168209: Buongiorno ?? #CanYaman #DemetÖzdemir #ErkenciKus #DayDreamer Le Ali Del Sogno Nuovo appuntamento lunedì in prima sera… -