Coronavirus, anche Mbappè positivo: salta Francia-Croazia in Nations League, Psg con 7 titolari in quarantena (Di lunedì 7 settembre 2020) Focolaio di Coronavirus al Psg e nella nazionale francese. anche Kylian Mbappé è positivo al Covid-19 e salterà la partita di Nations League tra Francia e Croazia. Il campione del Mondo è il settimo giocatore del Psg in quarantena e si aggiunge a Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Navas e Icardi. anche per il club finalista in Champions League si mette male: giovedì debutterà in Ligue 1 contro il Lens, in trasferta, senza sette titolari. Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: di nuovo su le terapie intensive, sono 133. Giù i contagi, ma anche i tamponi #ANSA - Adnkronos : #Coronavirus, possibile sovrastima dei casi: i test rilevano anche virus morto - LaStampa : Coronavirus. Bambini e mascherine: metterle anche ai peluche e nei disegni per farle accettare - CarpaneseSilva1 : RT @Ramst3: @FabioFranchi1 @Be_orn L'INPS RINGRAZIA! Quando vedremo una moria di vecchiarelli con patologie varie grazie anche alle porche… - cittella : RT @mgmaglie: Dal @Corriere: Coronavirus, positivo l’editorialista del Nyt Cohen: «Così combatto la peste nell’America di Trump» Ma non si… -