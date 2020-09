C’è chi ha dubbi sui test rapidi per il coronavirus (Di lunedì 7 settembre 2020) (immagine: Getty Images)Veloci, convenienti ed economici. Sono una nuova generazione di test rapidi, chiamati test dell’antigene (ovvero che rilevano la proteina virale, appunto, l’antigene) capaci di dare i risultati in pochi minuti ed essere, quindi, potenzialmente utili nella lotta contro il nuovo coronavirus. Come racconta il New York Times, i test dell’antigene hanno ricevuto nelle ultime settimane parecchi consensi da parte della comunità scientifica: per esempio, secondo Michael Mina, scienziato di Harvard, per frenare la diffusione del nuovo coronavirus bisognerebbe promuoverne l’utilizzo di test rapidi, consentendo così a molte più persone rispetto a oggi di isolarsi il prima possibile. Ma non tutti ... Leggi su wired

borghi_claudio : Ho guardato un po' della manifestazione di Roma. Ma secondo voi una teoria di personaggi come una che ha appena fin… - 6000sardine : SE C’ERO DORMIVO Luca #Zaia non sa mai nulla. Nomina direttamente i suoi fidati a direttori generali delle aziende… - rubio_chef : E mentre c’è ancora chi crede alle bugie degli infami imperialisti, razzisti e antisemiti???? discendenti di chi occu… - Nargas12 : RT @spighissimo: Ma guarda chi l'avrebbe mai detto che erano due zucche vuote di estrema destra...con precedenti e noti a tutti. Ma al sol… - Alberto61153413 : RT @spighissimo: Ma guarda chi l'avrebbe mai detto che erano due zucche vuote di estrema destra...con precedenti e noti a tutti. Ma al sol… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è chi Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera