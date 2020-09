Campania, la scuola parte più tardi: il 24 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) In Campania l’anno scolastico avrà inizio il 24 settembre. Il posticipo rispetto alla data del 14 è stato annunciato dal governatore Vincenzo De Luca. “La Campania approva oggi il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, accogliendo le richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni, e dei sindacati della scuola”. Dopo un’attenta valutazione, spiega De Luca, rimangono “criticità che rendono necessario prendere altri 10 giorni di tempo per conseguire elementi di maggiore tranquillità”.Per rendere sicuro il rientro è reso obbligatorio lo screening per tutto il personale scolastico ed è stato approvato un piano straordinario di affiancamento ai medici di medicina generale e di ... Leggi su huffingtonpost

