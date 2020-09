California, provocano mega incendio durante la festa per il bebé: 30 chilometri quadrati di foresta in fiamme (Di lunedì 7 settembre 2020) Volevano rivelare il sesso del bambino che stava per nascere con uno spettacolo mozzafiato, secondo quelli che ormai negli Stati Uniti sono diventati i tradizionali “gender-reveal party“. Ma il loro gesto, fatto come tradizione vuole con un fumogeno (di colore rosa se la nascitura sarà una femmina e di colore blu per un maschio), ha provocato uno dei più grandi incendi degli ultimi giorni in California. È stato proprio a causa del “dispositivo pirotecnico che genera fumo”, spiegano gli ufficiali alla Cnn, se dal 5 settembre l’El Dorado Ranch Park a Yucaipa sta bruciando ininterrottamente, preoccupando le autorità di Los Angeles, qualche chilometro più a ovest. Un rogo che si aggiunge a quello già scoppiato nella stessa area dove, poco più a sud, sono ormai più di 37 giorni che brucia ... Leggi su ilfattoquotidiano

