Bologna | secondo tampone negativo per Mihajlovic | domani torna in campo

"Alla luce dell'esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l'allenamento della squadra". Lo rende noto il Bologna, in una nota sul sito. Dopo la positività … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

