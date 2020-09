Biden in vantaggio su Trump di 10 punti a due mesi dalle elezioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Secondo un sondaggio della CBS News-YouGov, il candidato democratico Joe Biden sarebbe in vantaggio a livello nazionale di 10 punti sul presidente Donald Trump. Questo sondaggio arriva quando mancano due mesi alle elezioni presidenziali. Biden è in vantaggio anche in molti Stati chiave. Biden in vantaggio di 10 punti su Trump Le elezioni presidenziali stanno … Leggi su periodicodaily

gianfraschet : #Tgla7 Biden ha 10 punti di vantaggio eh? Io mi fido più dei bookmakers... - Mariann84321559 : RT @Guido44895392: Come potete vedere i sondaggi falsi esistono dovunque! Secondo questo farlocchissimo sondaggio 'La Mummia' Biden sarebbe… - aitaka93 : RT @NewsMondo1: Sondaggio Cbs: Biden avanti di 10 punti su Trump. L’ex vicepresidente in vantaggio in Wisconsin - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Sondaggi #ElezioniUsa, Cbs: “Biden in vantaggio di 10 punti su Trump. Avanti anche in Wisconsin, stato in bilico” https:… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Sondaggi #ElezioniUsa, Cbs: “Biden in vantaggio di 10 punti su Trump. Avanti anche in Wisconsin, stato in bilico” https:… -