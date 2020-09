Berlusconi sta meglio. Positiva anche la figlia Marina (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - Dopo quattro giorni di ricovero per una polmonite bilaterale provocata dal Covid, il "quadro clinico complessivo" di Silvio Berlusconi è "in miglioramento". A darne notizia è stato Alberto Zagrillo, suo medico personale nonché responsabile della Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'Irccs Ospedale San Raffaele, dove l'ex premier era arrivato il 3 settembre scorso, in tarda serata, per un "ricovero precauzionale", al sesto piano del padiglione Diamante, in una minisuite. Nella giornata di oggi intanto è arrivata la notizia della positività al tampone della figlia primogenita Marina. La presidente di Fininvest e Mondadori è risultata contagiata dopo una serie di test a cui si era sottoposta periodicamente. Ora si ... Leggi su agi

petergomezblog : Marina #Berlusconi positiva al Covid. “In isolamento a casa, sta bene e lavora” - Agenzia_Ansa : Marina Berlusconi positiva al #Covid, sta bene e lavora #ANSA - Corriere : Anche Marina Berlusconi positiva al Covid. «Sta bene e lavora» - fisco24_info : Berlusconi sta meglio. Positiva anche la figlia Marina: AGI - Dopo quattro giorni di ricovero per una polmonite bil… - CPapasergio : @RanaudoSa @ParticipioPart Poi il discorso che fa @ParticipioPart ci sta e non ci sta. Quello che dice de Laurentii… -