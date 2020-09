Berlusconi, quadro clinico complessivo "in miglioramento" (Di lunedì 7 settembre 2020) «Il quadro clinico complessivo» dell'ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato da 4 giorni al San Raffaele di Milano con la diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata, «appare in miglioramento... Leggi su feedpress.me

Corriere : Berlusconi, il nuovo bollettino: «Quadro clinico in miglioramento, ripresa robusta» - SkyTG24 : #Berlusconi, il nuovo #bollettino: 'Quadro in miglioramento'. Contagiata anche la figlia Marina. Tutti gli aggiorna… - Agenzia_Ansa : Il quadro clinico di Silvio #Berlusconi è in miglioramento. E' quanto si afferma nell'ultimo bollettino medico let… - Birobiro72 : RT @ilgiornale: Il professor Zangrillo spiega quali sono le condizioni di salute dell'ex premier: 'C'è una riduzione dell'infiammazione' ht… - ilgiornale : Il professor Zangrillo spiega quali sono le condizioni di salute dell'ex premier: 'C'è una riduzione dell'infiammaz… -