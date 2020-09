Baci Gold nuova Limited Edition di Baci Perugina (Di lunedì 7 settembre 2020) Baci Gold è la nuova Limited Edition di Baci Perugina: l’iconico Bacio si veste di oro con un nuovo gusto al caramello Splendente, luminoso e sempre di tendenza, quest’anno l’oro brilla nell’incarto che racchiude il nuovo cioccolatino di Baci Perugina. Una preziosa Limited Edition che incanta alla vista e al palato, pronta a cavalcare i trend… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

GoldenBackstage : Nasce Baci Gold, limited edition di Baci Perugina. L'iconico #Bacio si veste di oro con un nuovo gusto al… -

Ultime Notizie dalla rete : Baci Gold

Stelle argento in un cielo oro. Si presenta così l’incarto dell’ultimo nato in casa Perugina: il Bacio Gold, cioccolatino in edizione limitata che da qualche giorno è già presente negli scaffali dei n ...ACQUI TERME – Il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini ha espresso preoccupazioni riguardo le dichiarazioni dell’assessore ai Trasporti Marco Gabusi sul trasporto pubblico locale. Secondo il membro ...