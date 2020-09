Autumn Circuit: la nuova serie di Apex Legends (Di lunedì 7 settembre 2020) Pespawn Entertainment ha annunciato che la scena esport di Apex Legends continuerà e lo farà con una nuova serie di Circuiti che verrà denominata Autumn Circuit e avrà un montepremi complessivo di mezzo milione di dollari americani. L’annuncio è stato dato proprio quando si avvicina la fine della serie del Summer Circuit. Ma la scena continuerà grazie appunto al Autumn Circuit. Vediamo un po’ quali saranno le sue caratteristiche. Prima di tutto sappiamo che avrà una durata di tre mesi e che vi parteciperanno le squadre migliori del mondo. Esse prenderanno parte in dicembre ai playoff che eleggeranno la squadra vincitrice che si porterà ... Leggi su esports247

CSItaliaASD : Non è ancora finito il #SummerCircuit, che già #RespawnEntertainment ha annunciato il #torneo '#AutumnCircuit' di… - Powned_IT : #ApexLegends #EA La scena competitiva di Apex Legends continua, Respawn ha annunciato l’arrivo di una nuova serie… - EAitalia : Apex Legends Global Series Autumn Circuit inizierà il 3 Ottobre con un montepremi di 500.000$!?? L'evento vedrà in g… -

Ultime Notizie dalla rete : Autumn Circuit

Tuttosport

La fine del Summer Circuit si avvicina, ma la scena esport di Apex Legends continuerà con la serie Autumn Circuit che durerà circa tre mesi. Le migliori squadre del mondo si sfideranno per i playoff d ...Il Summer Circuit sta per giungere al termine, ma la scena competitiva di Apex Legends continuerà con la serie Autumn Circuit che durerà circa tre mesi. I migliori team del mondo si sfideranno per i p ...