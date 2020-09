Atalanta, Ilicic torna a Bergamo: i tempi di rientro in campo (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Atalanta oggi ha riabbracciato Josip Ilicic che non gioca una partita ufficiale con il club da quasi due mesi. I tempi del rientro però si allungano Josip Ilicic è a casa. Quella di Bergamo, con il,m centro di allenamento dell’Atalanta a Zingonia che per lui vale tanto. Oggi verso òle 15.30 lo sloveno è arrivato … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Atalanta, Ilicic torna ad allenarsi circondato dall'affetto dei tifosi - SkySport : Atalanta, Ilicic di nuovo a Zingonia. E i tifosi lo ricoprono di affetto - SportRepubblica : Atalanta, è tornato Ilicic. I tifosi: ''Non mollare, Bergamo è con te'' - Fprime86 : RT @SkyTG24: Atalanta, Ilicic torna ad allenarsi circondato dall'affetto dei tifosi - SpencerJuca : ????????????Atalanta, è tornato Ilicic. I tifosi: ''Non mollare, Bergamo è con te'' - La Repubblica -