Russia, settore siderurgico: importante accordo tra Danieli e Omk (Di domenica 6 settembre 2020) Un importante accordo è stato siglato il primo settembre tra il Gruppo italiano Danieli e l’azienda russa OMK, leader nel settore siderurgico. Il contratto firmato a Mosca prevede la realizzazione da parte del gruppo friulano di un impianto all’avanguardia per l’acciaieria di OMK, da costruirsi nella regione di Nizhny Novgorod. All’incontro hanno presenziato, oltre ai vertici delle due parti, il Ministro dell’Industria russo Manturov, il Goveratore della regione di Nizhny Novgorod Nikitin, l’Ambasciatore d’Italia Pasquale Terracciano e, in videocollegamento da Trieste, il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. L’Ambasciatore Terracciano ha commentato: “La Federazione Russa è un Paese con grandi risorse e con enormi ... Leggi su ildenaro

gaetano_barbati : So che Vladimir Putin ha risolto il problema del terrorismo nazionale, ha risolto il problema della corruzione, sta… - ASec28 : Se l'Italia vuole liberarsi, si deve armare fino ai denti. Se non abbiamo la tecnologia possiamo fare acquisti pesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia settore

Il Denaro

Oggi, nodi finanziari controllati privatamente come SWIFT sono partner regolari della politica estera degli Stati Uniti. Questo potrebbe presto cambiare. Poiché Washington si concentra maggiormente su ...John Micklethwait, per dieci anni direttore dell'Economist e ora al timone di Bloomberg News, ha appena scritto con Adrian Wooldridge il libro The Wake-up Call - Perché la pandemia ha messo a nudo la ...