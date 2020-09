Renault, il team si chiamerà Alpine (Di domenica 6 settembre 2020) Renault, il team si chiamerà Alpine – Cambiamento epocale per il team di Enstone, che dal 2021 cambierà denominazione in Alpine F1 team. Addio quindi a Renault, che rimarrà comunque come motorista. Il team perderà il colore giallo, abbracciando il colore blu del marchio francese, ma anche colore che contraddistingue le vetture transAlpine nelle categorie automobilistiche. Il glorioso marchio ha infatti corso negli ultimi anni nella classe LMP2 del WEC, correndo con un telaio Oreca. Renault, il team si chiamerà Alpine Il nuovo amministratore delegato del gruppo Renault Luca De Meo ha dichiarato di voler mettere ... Leggi su sport.periodicodaily

