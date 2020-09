Ponte sullo Stretto, De Micheli: “Non sono una fan, però bisogna decidere se e come collegare la Sicilia con la Calabria” (Di domenica 6 settembre 2020) A proposito del Ponte sullo Stretto “abbiamo l’esigenza di prendere una decisione, perché a differenza del passato, la Sicilia e la Calabria avranno infrastrutture ferroviarie. Prima dovevi unire due prospettive di ‘deserto infrastrutturale’, oggi invece la situazione è diversa”. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel suo intervento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. “Io non sono una fan del Ponte sullo Stretto, ma il problema vero è che tra cinque anni Sicilia e Calabria non saranno in ritardo infrastrutturale. Dunque, dobbiamo decidere se e come collegare ... Leggi su ilfattoquotidiano

