Movida, controlli a tappeto. Maxi multa a 18enne che si rifiuta di indossare la mascherina (Di domenica 6 settembre 2020) La Potenziati i controlli sulla Movida spezzina. Ieri sera nel centro storico, in particolare in piazza del Bastione, piazza Sant'Agostino, via Gioberti e Vico delle Mura dove negli scorsi week end si ... Leggi su lanazione

positanonews : Salerno. Le Forze dell’Ordine intensificano i controlli per la gestione della “Movida”: chiusura provvisoria di due… - TgrRaiPuglia : #Coronavirus. L'aumento dei contagi non sembra preoccupare i giovani della #movida. Assembramenti per strada e comp… - qn_lanazione : Movida, controlli a tappeto. Maxi multa a 18enne che si rifiuta di indossare la mascherina - AnsaPuglia : Fase 3: controlli Covid a Bari, sanzioni su uso mascherine. Controlli in centro, nella zona della movida #ANSA - MarioPonzo2 : @udogumpel È poi se c’era questa paura come mai avete aperto tutto anche le discoteche ristoranti spiagge piene zep… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida controlli Movida, controlli a tappeto. Maxi multa a 18enne che si rifiuta di indossare la mascherina La Nazione Reggio Emilia, vende alcolici a sette minorenni: titolare si becca cinque multe e una denuncia

Il gestore del locale in centro storico dovrà pagare quasi 1.700 euro e rispondere del reato penale davanti al giudice REGGIO EMILIA. Anche nella serata di sabato, con apposita ordinanza del questore ...

Controllo straodinario dei carabinieri nelle zone della movida a Vairano Patenora

Nella serata tra il 5 ed il 6 settembre, i carabinieri della compagnia di Capua hanno eseguito un controllo straodinario del territorio nelle zone della movida del comune di Vairano Patenora. Nella ci ...

Il gestore del locale in centro storico dovrà pagare quasi 1.700 euro e rispondere del reato penale davanti al giudice REGGIO EMILIA. Anche nella serata di sabato, con apposita ordinanza del questore ...Nella serata tra il 5 ed il 6 settembre, i carabinieri della compagnia di Capua hanno eseguito un controllo straodinario del territorio nelle zone della movida del comune di Vairano Patenora. Nella ci ...