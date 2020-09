Maltempo: lunedì allerta arancione in Liguria, gialla in sei Regioni (Di domenica 6 settembre 2020) commenta Una nuova ondata di Maltempo è in arrivo sul Nord Italia. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: lunedì allerta arancione per ... Leggi su tgcom24.mediaset

