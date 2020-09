Isla svela il futuro di Vidal: “Mi ha detto di aspettarlo… al Flamengo” (Di domenica 6 settembre 2020) Dove giocherà Arturo Vidal? A svelarlo è Mauricio Isla, ex calciatore noto alla Serie A per aver vestito anche le maglie di Udinese, Juventus e Cagliari. L'esterno, ora al Flamengo, ha rivelato ai microfoni di Fla TV che il Guerriero del Barcellona, in queste ore dato per partente e vicinissimo all'Inter, tra due anni potrebbe raggiungerlo in Brasile.Isla: "Vidal mi ha detto di aspettarlo al Flamengo"caption id="attachment 998961" align="alignnone" width="530" Mauricio Isla, Cile (Getty Images)/caption"Ho avuto l'opportunità di parlare con Arturo Vidal che è un amico di Rafinha, ed era molto felice", ha ammesso Isla. "Mi ha detto 'aspetta altri due anni che arrivi al ... Leggi su itasportpress

