Inter, Sensi regista: Brozovic può partire (Di domenica 6 settembre 2020) Antonio Conte avrebbe deciso di affidare le chiavi del centrocampo a Sensi, dando via libera alla cessione di Brozovic Stefano Sensi è pronto prendersi definitivamente l’Inter. Dopo una prima stagione in nerazzurro a due facce, con la prima parte giocata ad alti livelli e la seconda in ombra a causa dei tanti infortuni, ora il centrocampista è tornato in piena forma come dimostrato anche in Italia-Bosnia. Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte punterebbe tanto su Sensi nel ruolo di playmaker basso e proprio per questo motivo Marcelo Brozovic sarebbe stato messo in vendita. L’allenatore considera l’ex Sassuolo un punto cardine della sua Inter; tanto da decidere di ... Leggi su calcionews24

Inter : ??? | #INTERNAZIONALI @stefanosensi12 in rete in #ItaliaBosnia: 90' per lui e #Barella ?? ?? - ZZiliani : “A parte Godin nessuno ha vinto niente. A chi devo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Caglia… - AndreaInterNews : L'Inter si trova a un bivio paradossale. Il mercato a 'costo zero' avrebbe già completato la zona centrale del repa… - internewsit : Sensi nella sfida tra Italia e Bosnia è tornato a giocare, ecco il suo ruolo - - vivoperlinter : RT @cisifex28: Stando a quanto riportato nei quotidiani giornalieri Antonio Conte opterebbe per sacrificare #Brozovic. Al suo posto? #Sensi… -