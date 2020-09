Incubo Ferrari a Monza, Vettel: “Aspettative basse per il Mugello” (Di domenica 6 settembre 2020) Sebastian Vettel avrà sicuramente sognato un finale diverso per il suo ultimo GP di Monza a bordo della Ferrari. Il pilota tedesco è stato costretto al ritiro dopo la rottura del sistema frenante e più tardi al box l'ha raggiunto anche Charles Leclerc, ritiratosi dopo un brutto incidente all'uscita della parabolica.LE PAROLE DI Vettelcaption id="attachment 993361" align="alignnone" width="300" Sebastian Vettel (Getty Images)/captionDopo il ritiro il pilota tedesco ha parlato ai microfoni di SkySport e le aspettative per le prossime gare sembrano essere molto basse: "Incubo? Non lo so, è molto difficile per noi al momento, per tutto il team. Siamo in quella posizione e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per avere ... Leggi su itasportpress

