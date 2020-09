Heroes, si torna a sognare con il primo maxi concerto in streaming dopo il lockdown (Di domenica 6 settembre 2020) Lo show a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo in diretta streaming dall'Arena di Verona Una piattaforma interattiva per seguire il mega show che vede più di 40 artisti italiani alternarsi sul magico palco dell'Arena di Verona. Ecco com'è il primo grande concerto dopo il lockdown. Leggi su it.mashable

DigiTalkPR : Heroes, si torna a sognare con il primo maxi concerto in streaming dopo il lockdown Lo show a sostegno dei lavorato… - zazoomblog : Heroes si torna a sognare con il primo maxi concerto in streaming dopo il lockdown - #Heroes #torna #sognare #primo - Giuseppee02 : RT @_waves7: Maaa non è che ora franceschina torna e ci spara una gange con shiva? No vero? ?? #heroes - _waves7 : Maaa non è che ora franceschina torna e ci spara una gange con shiva? No vero? ?? #heroes - Dalma_Music : RT @LaPortacC: Secondo mio fratello #Diodato mi deve offrire un caffè appena torna a #Taranto per tutte le volte che lo mando in trend topi… -

Ultime Notizie dalla rete : Heroes torna Torna la musica dal vivo con 'Heroes' all'Arena di Verona - Spettacolo Agenzia ANSA Da Levante a Paradiso per "Heroes", il primo concerto italiano in live streaming

Cinque ore di musica che hanno visto alternarsi sullo stesso palco, quello dell'Arena di Verona, diverse generazioni. Da Gianna Nannini a Tommaso Paradiso, da Levante ad Elodie: più di 40 artisti si s ...

ibrida per la ripartenza

Potrebbe essere una delle direzioni future della musica dal vivo, quella vista e sentita domenica sera con 'Heroes, il futuro comincia adesso': è la formula ibrida in live streaming che ha portato il ...

Cinque ore di musica che hanno visto alternarsi sullo stesso palco, quello dell'Arena di Verona, diverse generazioni. Da Gianna Nannini a Tommaso Paradiso, da Levante ad Elodie: più di 40 artisti si s ...Potrebbe essere una delle direzioni future della musica dal vivo, quella vista e sentita domenica sera con 'Heroes, il futuro comincia adesso': è la formula ibrida in live streaming che ha portato il ...