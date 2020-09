Famiglia Cristiana si scaglia contro i negazionisti: 'La loro stupidità è un pericolo per tutta la società' (Di domenica 6 settembre 2020) Anche Famiglia Cristiana si è scagliata contro la piazza dei negazionisti di Roma: Annachiara Valle scrive infatti : "Un insulto ai morti, alle loro famiglie, al presidente della Repubblica, al Papa". ... Leggi su globalist

globalistIT : Famiglia Cristiana si scaglia contro i negazionisti: 'La loro stupidità è un pericolo per tutta la società' - FilippoSprovie1 : @Pontifex_it Papa Francesco la famiglia sprovieri è sempre stata cristiana perché crede in Dio ma bisogna capire i… - Muazzir64 : @pandasardu @leleilenia @fattoquotidiano @berlusconi Ah non è questa la tipica famiglia cristiana? - paola_vad : @LucioMM1 @maurorizzi_mr @lmcastaldi Stavolta dagli al runner, al bimbo sullo scivolo, al festaiolo e al professore… - MarcuAlina : @matteosalvinimi Che bella famiglia cristiana ...???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia Cristiana "Fratelli tutti" la nuova enciclica di Francesco Famiglia Cristiana Famiglia Cristiana si scaglia contro i negazionisti: "La loro stupidità è un pericolo per tutta la società"

Anche Famiglia Cristiana si è scagliata contro la piazza dei negazionisti di Roma: Annachiara Valle scrive infatti: "Un insulto ai morti, alle loro famiglie, al presidente della Repubblica, al Papa".

La scomparsa di Anna Guicciardini, vedova Ricceri "Una vita dedicata alla famiglia e al bene degli altri"

Si è spenta ieri a Firenze, all’età di 88 anni, Anna Guicciardini Corsi Salviati (foto), vedova dell’industriale pratese Giorgio Ricceri. "Una vita piena di soddisfazioni e dedicata alla famiglia e a ...

Anche Famiglia Cristiana si è scagliata contro la piazza dei negazionisti di Roma: Annachiara Valle scrive infatti: "Un insulto ai morti, alle loro famiglie, al presidente della Repubblica, al Papa".Si è spenta ieri a Firenze, all’età di 88 anni, Anna Guicciardini Corsi Salviati (foto), vedova dell’industriale pratese Giorgio Ricceri. "Una vita piena di soddisfazioni e dedicata alla famiglia e a ...