Emergenza Coronavirus. Trasporti, vita sociale e rientri dall'estero: cosa cambia con il nuovo Dpcm, in vigore da domani (Di domenica 6 settembre 2020) D a domani entra in vigore un nuovo Decreto del presidente del Consiglio, per l'Emergenza Coronavirus che sarà valido fino al 30 settembre. Come annuncia Today.it, in massima parte vengono confermate le regole del 7 agosto e quindi rimarrà l'obbligo di sottoporsi al tampone se si arriva da uno dei sedici paesi considerati a rischio ma, aggiunge oggi il ... Leggi su foggiatoday

Open_gol : Per aiutare le coppie separate dalla pandemia è nato un movimento che chiede all’Europa di applicare flessibilità a… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Il fallimento del Governo Conte, promesse non mantenute, ai lavoratori in cassa integrazione, aiuto alle famiglie con… - UBrignone : RT @ilgiornale: Matteo Salvini adesso pretende chiarezza sui silenzi del governo sui pericoli del Coronavirus: 'Dettagli inquietanti sulla… - ADALGISA77 : RT @Libero_official: 'Il piano va tenuto segreto'. I verbali del #Cts mettono in difficoltà Giuseppe #Conte: l'obiettivo, all'inizio dell'e… - daniele19921 : RT @Filomen30847137: #5settembre Un premier che non conosce neppure il nr di decessi dovuto all'emergenza che LUI STESSO sta trattando(o me… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza Coronavirus. Trasporti, vita sociale e rientri dall'estero: cosa cambia con il nuovo Dpcm, in vigore da domani FoggiaToday Medici anti covid nelle scuole: l’Asl Toscana Sud est pubblica il bando

15 giorni per iscriversi: aperto anche ai medici non specializzati, agli specializzandi all’ultimo o penultimo anno, ai pensionati che non abbiano superato i 70 anni Il medico nelle scuole è alle port ...

L’infermiera simbolo della lotta al coronavirus al Festival di Venezia: “È un sogno.”

La foto dell’infermiera di Grosseto Alessia Bonari con il volto duramente provato dalla fatica e segnato dai lividi della mascherina e delle lenti protettive necessari per proteggerla dal coronavirus, ...

15 giorni per iscriversi: aperto anche ai medici non specializzati, agli specializzandi all’ultimo o penultimo anno, ai pensionati che non abbiano superato i 70 anni Il medico nelle scuole è alle port ...La foto dell’infermiera di Grosseto Alessia Bonari con il volto duramente provato dalla fatica e segnato dai lividi della mascherina e delle lenti protettive necessari per proteggerla dal coronavirus, ...