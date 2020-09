Elezioni Usa: Biden ancora in vantaggio, i sondaggi (Di domenica 6 settembre 2020) Elezioni Usa: Joe Biden a meno di due mesi dalla tornata elettorale per le Presidenziali è ancora in vantaggio. La conferma della Cbs Joe Biden in vantaggio su Donald Trump quando mancano meno di due mesi dalle Elezioni. Lo conferma un sondaggio a livello nazionale effettuato da Cbs: il candidato democratico se si votasse oggi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LaStampa : Usa 2020, riecco la mano degli hacker russi sulle elezioni - La7tv : #inonda Alan #Friedman contro Donald #Trump: 'Sa che è 10 punti sotto Biden: incita la violenza e la guerra civile,… - AlfredoVinella : RT @affari_politici: Facebook pagherà tra 200.000 e 400.000 utenti per NON fargli usare l'app prima delle elezioni presidenziali USA. Lo sc… - TorazziAlberto : @Clarembaldo @bordoni_saker Insomma se vinci le elezioni ma nn sta bene all’Ue o agli USA nn valgono.. - ve10ve : RT @alanfriedmanit: Friedman: 'Trump è scatenato, sa che è 10 punti sotto Biden: incita la violenza e la guerra civile, dando licenza ai su… -